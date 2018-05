Presentato il robot chirurgo

Il San Martino diventa hub regionale per la chirurgia robotica

Genova - Presso l’aula del Castello Simon Boccanegra dell’Ospedale Policlinico San Martino, alla presenza dell’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Sonia Viale e delle direzioni di Alisa e delle principali aziende sanitarie della regione, sono stati ufficialmente presentati il Robot chirurgico ‘Da Vinci’ e il relativo progetto regionale di chirurgia robotica collegato a questa innovativa strumentazione. La chirurgia robotica, nata negli anni ‘80 e sviluppata anche con il contributo della NASA interessata alla possibilità di effettuare interventi chirurgici guidati da terra su astronauti nello spazio, ha vissuto una progressiva evoluzione tecnologica generando l’interesse e le aspettative di professionisti e pazienti.



Il Robot ‘DaVinci’, da pochi mesi operativo presso l’Ospedale Policlinico San Martino, rappresenta la configurazione più moderna e tecnologicamente avanzata di questa strumentazione, indispensabile per l’evoluzione di un Ospedale hi-tech del futuro.



«Il Policlinico San Martino è orgoglioso di essere stato scelto per attuare un progetto che si prefigge di mettere a disposizione di tutto il sistema sanitario regionale una tecnologia innovativa, potenzialmente utile a pazienti e operatori e sicuramente all’avanguardia ma ancora gravata da costi eccessivi - ha dichiarato Giovanni Ucci, direttore generale San Martino - Grazie a questo progetto professionisti qualificati del nostro sistema sanitario avranno la possibilità di offrire ai propri pazienti anche questa opzione terapeutica e pazienti che oggi scelgono di rivolgersi a strutture extraregionali per risolvere i propri problemi di salute potranno trovare una soluzione adeguata in regione. Contemporaneamente il sistema sarà in grado di valutare meglio i risultati di questa metodica per decidere di proseguire ed eventualmente ampliare la sperimentazione per migliorare il servizio offerto ai cittadini».



«L'Ospedale Policlinico San Martino dopo la seconda specialità in neuroscienze come IRCCS oggi diventa anche punto di riferimento del progetto regionale di chirurgia robotica: tutti i chirurghi del nostro sistema sanitario regionale potranno sperimentare qui questa innovativa tecnologia - ha dichiarato l'assessore alla Sanità Sonia Viale - È un modo diverso di lavorare all'interno del sistema che denota anche la crescita professionale e organizzativa a cui abbiamo puntato attraverso il piano socio sanitario. La Liguria non ha voluto fare un passo indietro rispetto a questa importante opportunità, che in passato costringeva pazienti liguri ad andare fuori regione. Noi vogliamo che tutti i liguri abbiamo le migliori opportunità di cura in Liguria».