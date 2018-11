Presepe con Ponte Morandi, don Valentino: «Se non riuscirò a far capire il mio gesto, lo rimuoverò»

Il presepe con i monconi del Morandi e la natività è nella chiesa della SS Annunziata di Sturla pare non sia piaciuto ai parenti delle vittime

Genova - «Si sentono feriti da questo presepe» dice don Valentino Porcile dei parenti delle vittime di Ponte Morandi: il soggetto non è altro che il presepe che rappresenta la natività sotto ai monconi del Morandi, allestito nella chiesa della Santissima Annunziata di Genova Sturla. Alcuni tra i parenti delle vittime hanno criticato l'iniziativa. «Ho già parlato con alcuni di loro. Parlerò con altri e non escludo, se non riuscirò a fare comprendere le motivazioni del mio gesto, che potrei decidere di rimuovere il presepe. Lo scopo è quello di alimentare la speranza, ricordare le vittime e quanti soffrono, e hanno sofferto».



Già nel 2014, il parroco, realizzò il presepe con il fango dell'alluvione che colpì Genova il 9 ottobre. L'anno successivo venne utilizzata una barca spezzata, posizionata sotto l'altare accanto al presepe per ricordare la tragedia dei migranti che muoiono in mare.