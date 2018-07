Primo anno di giunta Bucci, tra i progetti per il futuro spicca quello della funicolare

Il consigliere delegato Mario Baroni ha illustrato quanto è in programma

Genova - «Stiamo analizzando due progetti per la realizzazione di questa funicolare, anche se comunque sarà più che altro una funivia con cabine che restano sospese per aria». Queste le parole del consigliere delegato Mario Baroni, che – in occasione del primo anno della giunta Bucci – ha fatto sapere che anche a Genova potrebbe a breve essere presentato un progetto definitivo per la realizzazione di una funicolare.



L'idea della funicolare - «Prendendo esempio da molte altre città italiane – che già da tempo presentano al loro interno questo tipo di mezzo di trasporto pubblico – stiamo vagliando due progetti per la realizzazione di una funicolare cittadina. La struttura dovrebbe idealmente partire dalla zona di Ponte Parodi e arrivare fino a Forte Begato con un’unica fermata intermedia al Lagaccio» afferma Baroni, che conclude ricordando come con il sindaco Bucci fino a questo momento i tempi di realizzazione dei vari progetti siano stati sempre molto celeri, e dunque anche in questo caso si suppone sarà così. «Il sindaco vorrebbe concludere la funicolare entro il suo mandato, e tutta l’amministrazione sta lavorando al suo fianco con molta convinzione, perché riuscire a portare a termine il progetto entro i prossimi 4 anni sarebbe una cosa spettacolare».