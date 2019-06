Primo Memorial Paolo Messina XV Invitational Shipping Pro-Am

Genova - Martedì 18 Giugno si svolgerà presso il Circolo Golf e Tennis di Rapallo la quindicesima Invitational Shipping Pro-Am a sostegno della Fondazione Malattie Renali del Bambino (FMRB), che opera a favore dell'Istituto Gaslini. Da quest'anno l'evento sarà anche il primo Memorial Paolo Messina, imprenditore, armatore ed amico della Fondazione, scomparso lo scorso 3 marzo ed al cui ricordo il Presidente Enrico Verrina ed i Consiglieri FMRB hanno voluto dedicare l'iniziativa.



Proprio in memoria dell'armatore genovese e della sua riconosciuta semplicità e spontaneità, nel corso della serata sarà assegnato per la prima volta un importante premio ad una persona che, qualsiasi sia il suo ruolo, si sia contraddistinta per la sua particolare umanità, sensibilità e disponibilità verso il prossimo a favore del Reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto del Gaslini e della Fondazione



Madrina della giornata la meravigliosa campionessa Lea Pericoli, sempre presente fin dalla prima edizione a questa importante gara di solidarietà per finanziare la Fondazione e contribuire a continuare la ricerca contro le malattie renali dei bambini.



Ricerca che la Fondazione Malattie Renali del Bambino - Renal Child Foundation, con i suoi ricercatori, sta portando avanti con importanti studi genetici sulle malattie renali, che rendono possibile la precisione diagnostica indispensabile a realizzare una medicina sempre più personalizzata.

Il centro di ricerca FMRB, in collaborazione con il National Institute of Health americano, gestisce uno dei più importanti database delle malattie renali in Europa ed è un punto di riferimento per tutti gli ospedali Italiani ed Europei.

Grazie all'alta specializzazione dei ricercatori FMRB, è stata migliorata anche la capacità di diagnosticare precocemente e curare il rigetto del trapianto renale, che viene eseguito nei bambini all'Istituto Gaslini, causato da anticorpi che si sviluppano nel medio e lungo termine.



In questi quindici anni, grazie alla Invitational Shipping Pro-Am, sono stati devoluti alla Fondazione per continuare gli importanti e vitali progetti di ricerca oltre 1,5 milioni di Euro; un consistente risultato che si realizza solo con la passione e l'impegno comune di organizzatori e di generosi Sponsor, che ogni anno puntualmente si rimettono in gioco.