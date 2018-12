Genova - «Il nostro lavoro presso il magazzino "Angeli di Genova" continua ininterrottamente, e le donazioni continuano a essere davvero tante» racconta il consigliere delegato alla Protezione Civile Sergio Gambino, contento che in occasione delle festività natalizie sia stato dedicato un ulteriore e speciale pensiero anche agli sfollati di Ponte Morandi.



Una donazione "natalizia" - «Abbiamo tanti bambini che stanno ricevendo dei giocattoli per Natale, ne siamo molto contenti». A quanto pare, però, l'ultima donazione in ordine di tempo è un po' "diversa". «Questa mattina» spiega infatti Gambino «una rivista di sommelier che ha donato più di 300 bottiglie di vino proveniente da tutta Italia: in questo modo ciascuna famiglia avrà una bottiglia per festeggiare al meglio possibile il Natale».

Anche se quest'anno non sarà il solito Natale...