Principe, donna si spoglia in mezzo alla folla: interviene la polizia

È successo ieri pomeriggio in piazza Acquaverde, di fronte all'ingresso della stazione Principe

Genova - Un settembre decisamente più caldo del previsto... ma forse per qualcuno lo è più che per altri.



Intorno alle 15.30 di ieri pomeriggio una donna si è spogliata completamente in piazza Acquaverde - di fronte all'ingresso della stazione di Genova Piazza Principe - e senza troppe remore ha iniziato ad aggirarsi per la zona con addosso solo le scarpe, sotto gli occhi attoniti dei passanti.

Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, sopraggiunte insieme a un'ambulanza della croce verde. Dopo un po' di trattative, la hanno convinta a coprirsi con un lenzuolo e a salire sull'ambulanza.



Trasportata in codice giallo all'ospedale Galliera, per la povera signora è stato disposto il trattamento sanitario obbligatorio.