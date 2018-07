Problema tecnico su un traghetto, niente collegamento Genova - Bastia

I passeggeri sono stati trasportati su altre navi

Genova - Un guasto sulla “Moby Zaza” e così il collegamento Genova – Bastia questa mattina alle 8 è saltato.



Viaggio - I passeggeri sono stati fatti scendere e trasportati sui traghetti in partenza per la Corsica dai porti di Nizza, Savona e Livorno.



Destinazione - In una nota la Compagnia Onorato ha spiegato che seguendo le procedure europee previste in questi casi, «sanerà il disagio patito dai passeggeri con rimborsi o agevolazioni» La compagnia Moby e il Gruppo Onorato armatori «si scusano con i passeggeri per il disagio».