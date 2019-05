Processo `spese pazze`, Rixi condannato in primo grado a 3 anni e 5 mesi

Genova - Il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Segretario regionale del Carroccio Edoardo Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi in primo grado nell'ambito del processo sulle cosiddette "spese pazze". La condanna fa riferimento ai reati prescritti del 2010 e del 2011.



Il processo - Questa mattina i giudici hanno confermato le ipotesi d’accusa dei pm coordinati dal Procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, secondo le quali l'Onorevole avrebbe utilizzato per scopi privati fondi della Regione Liguria. In precedenza il Procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva richiesto per l'esponente della Lega una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Oltre al Viceministro, nell'inchiesta risultano imputate altre 21 persone per peculato e falso. La sentenza è arrivata poco prima delle 13: a quanto pare, durante il processo Rixi non era presente nell'aula del Tribunale di Genova.