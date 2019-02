Programma straordinario per il Porto: Marco Rettighieri nominato responsabile

Genova - Con il decreto firmato oggi, il Commissario Straordinario per la Ricostruzione ha deciso di avvalersi della collaborazione dell’Ing. Marco Rettighieri quale responsabile dell’attuazione del “Programma straordinario di investimenti urgenti” per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeroporto Cristoforo Colombo con la Città di Genova, approvato con decreto n. 2 del 15/012019.



Marco Rettighieri è attualmente Presidente del Consorzio Cociv ed è stato in più occasioni coinvolto per i grandi progetti d’investimento in Italia ed all’Estero, come Expo, Commissario Straordinario per il Terzo Valico e Direttore Investimenti di RFI. La nomina intende valorizzare tale esperienza professionale al servizio della Città di Genova e della Nazione.