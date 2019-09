Prolungamento della metropolitana, bando pronto per inizio 2020

Genova - La delega alla Mobilità e Trasporti del nuovo-vecchio super Assessore genovese Matteo Campora è entrata in vigore questo fine settimana, e già oggi - martedì 10 settembre - ha iniziato con le buone notizie.



L'annuncio - Come preannunciato pochi giorni fa dal suo predecessore ed attuale Vicesindaco Stefano Balleari, oggi Campora ha confermato una delle notizie più attese da tutti i genovesi: il bando per il prolungamento della metropolitana sulle tratte tratta Brignole/Martinez e Brin/Canepari sarà pronto per l'inizio del 2020. «Contiamo di farlo partire per l’inizio del 2020» spiega infatti Campora, che aggiunge come al momento a Tursi in questo momento si stia cercando di «stringere ulteriormente i tempi, in modo che la città abbia tali prolungamenti prima del 2024».