Prolungata l´apertura dello sportello per la cessione degli immobili nella zona rossa

Resterà aperto fino al 13 dicembre, in via Francia

Genova - Sarà prorogata l'apertura dello sportello per le procedure di cessione degli immobili in zona rossa. Sarebbe dovuto rimanere a disposizione fino al 7 dicembre, ma sarà aperto fino al 13 dicembre a disposizione dei cittadini coinvolti nelle procedure di cessione delle case nella zona rossa. La Struttura Commissariale per la Ricostruzione ha deciso di prolungare l'apertura per offrire un servizio più completo ai cittadini coinvolti nelle procedure di cessione. Lo sportello si trova al terzo piano del Matitone di via di Francia, nella sede della Struttura Commissariale.