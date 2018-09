Protesta dei lavoratori ferroviari al Salone Nautico

Una delegazione dalle 10 alle 12 davanti all'entrata della manifestazione

Genova - Lunedì dalle 10 alle 12 all’entrata del Salone Nautico di Genova è in programma la protesta dei lavoratori degli appalti ferroviari.



Motivi - I lavoratori in un volantino hanno spiegato i motivi della protesta: «Scioperiamo per la seconda volta nel giro di due mesi, perché il nostro settore è colpito, ormai da anni, da una grave crisi occupazionale che, solo in Liguria, riguarda circa 100 lavoratori su 450 impiegati totali, a causa dei ribassi eccessivi applicati durante le gare d'appalto.



Licenziamenti - «Attualmente, per esempio, già la sola società che gestisce le pulizie del Trasporto Regionale ha dichiarato 15 licenziamenti, per i quali siamo alle fasi finali del confronto, che al momento non prevede esiti positivi. Il sistema degli ammortizzatori sociali, che ha attutito negli anni le conseguenze occupazionali create da questo sistema di ribassi, vede oggi la scadenza dei contratti di solidarietà; le aziende appaltatrici sarebbero quindi costrette a procedere al licenziamento dei lavoratori considerati in esubero», hanno concluso.