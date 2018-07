Protezione Civile, consegnate le benemerenze ai volontari nell´alluvione 2014

Genova - Consegnate questa mattina a Roma nella sede del dipartimento della Protezione civile, alla presenza del capo della Protezione civile Angelo Borrelli, del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dell'assessore regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, gli attestati di benemerenza per l'alluvione di Genova e La Spezia del 2014 per le attività di soccorso e assistenza alla popolazione.



Nel corso della cerimonia sono state premiate Associazioni di volontariato di tutta la Liguria per le capacità propositive e gestionali e per le doti di altruismo e abnegazione mostrate in occasione dei tragici eventi.



Il presidente Toti e l'assessore Giampedrone si sono congratulati con tutti i premiati per la passione e la professionalità che mettono quotidianamente nel loro lavoro, che ha consentito di far progredire enormemente il sistema regionale di protezione civile.