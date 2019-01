PS San Martino, materasso prende fuoco nella notte: nessun ferito, ambulanze deviate

Genova - È stata questione di pochi istanti. Un materasso prende fuoco per un uso maldestro dell’accendino da parte di una paziente - anche se le cause effettive sono ancora da accertare - et voilà: il pronto soccorso del San Martino è diventato teatro di un incendio in piena regola.



I fatti - Pare che la paziente in questione abbia preso l'accendino non per fumare, quanto piuttosto per farsi luce: in questo modo, però, ha creato molti più danni di quanti potesse immaginare. Grazie al tempestivo intervento di medici, infermieri e oss di turno - aiutati da un parente della donna - la stanza è stata subito messa in sicurezza, e già questa mattina gli ambienti sono stati bonificati e i due letti presenti nuovamente riaperti.



Le conseguenze - Nella prima mattinata di oggi le ambulanze in arrivo sono state deviate negli altri ospedali cittadini, tutto a causa del fumo che ha invaso la zona. Fortunatamente non sono stati registrati né feriti né intossicati.