Pulizia delle strade, dopo le multe in via Alessi il Comune implementa la comunicazione

Genova - È ancora polemica per le multe fatte in via Alessi (a Carignano) lo scorso febbraio. Nonostante i cartelli che annunciavano la pulizia della strada, nessuno si era infatti preoccupato di togliere la propria auto dalla strada, cosa che ha dato origine a numerose sanzioni. A distanza di più di un mese, però, il problema pare essersi nuovamente riproposto con l'arrivo delle multe ai proprietari delle auto in questione. In sede di consiglio comunale, dunque, è stato nuovamente segnalato quello che sembra essere il problema alla base di questa storia: la carente comunicazione.



La risposta - «Partendo dal presupposto che è nostra intenzione offrire un migliore servizio nel maggior numero di zone» ha spiegato l'assessore all'Ambiente Matteo Campora, precisando come sia necessario al contempo anche razionalizzare sia il servizio che le risorse di Amiu, «il Comune intende apporre cartelli fissi in varie zone della città. Nel frattempo è stato intensificato il posizionamento di volantini sulle auto e nei portoni, oltre che attraverso la comunicazione sia attraverso i siti internet che tramite sms. Il fatto che alcune settimane dopo le sanzioni siano effettivamente state ricevute da alcuni proprietari di auto non è altro che la conferma che i controlli funzionano bene».