Punta Vagno, rogo nella notte: a fuoco i gonfiabili di Mondo Bimbi

Genova - Brutto incendio questa notte in corso Italia, nei pressi di Punta Vagno (all'altezza dei giardini Govi), dove alcuni residenti - allarmati dalle fiamme che stavano divampando davanti ai loro occhi - hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco.



L'incendio - Gli operatori sono intervenuti dopo poco, in piena notte, cercando di spegnere il rogo in cui purtroppo pare siano andati distrutti anche alcuni gonfiabili del parco Mondo Bimbo.

Ancora incerte le cause dell'incendio, ma non si esclude neppure si tratti di un rogo di natura dolosa: non risultano comunque esserci feriti.



[Foto d'archivio]