Intanto è stata disposta l'autopsia

Genova - E’ mistero sulla morte del pusher di 30 anni di origini senegalesi avvenuta nel carcere di Marassi: l’uomo è stato trovato privo di vita impiccato nella sua cella con una cintura che è stata sequestrata. Il pubblico ministero Giovanni Arena ha incaricato il medico legale Marco Salvi di svolgere l’autopsia mentre è stato aperto un fascicolo per omicidio volontario a carico di ignoti.



Arresto - Il 30enne era uno degli arrestati nell’operazione “Labirinto 2” in un blitz effettuato dalla Polizia contro lo spaccio nei vicoli. Durante la sua permanenza in carcere pare abbia dato in escandescenza al punto da essere visitato da uno psichiatra.



Testimonianze - Intanto i due compagni di cella della vittima interrogati dagli investigatori hanno affermato di non essersi accorti dell’accaduto.