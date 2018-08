Quando il turismo dell´orrore varca nuove frontiere: selfie con ciò che resta di Ponte Morandi

Arrivano in massa per scattarsi una foto con alle spalle il viadotto ormai mutilo

Genova - L'estate scorsa "L'esercito del selfie" passava spesso in radio o nei locali. Quest'anno è tornato, ma si è spostato di fronte a quel che resta di Ponte Morandi.



Non si tratta di una cosa totalmente nuova in casi come questi: basti pensare che già il giorno dei funerali di Stato i selfie con Salvini e Di Maio avevano sollevato un polverone, così come era successo a suo tempo con i resti della Costa Concordia, all'Isola del Giglio, o con la quantità immane di foto scattata di fronte ai campi di sterminio, tra le stele del Memoriale dell'Olocausto a Berlino o a Rigopiano. La moda delle foto sui luoghi di dolore si ripropone ciclicamente, insomma, e questa volta è toccato a Ponte Morandi fare da sfondo ai selfie di questi "turisti dell'orrore". Un modo - decisamente di pessimo gusto - per poter dire "Io c'ero".



A rendere noto l'arrivo di questi "turisti dell'orrore" nella nostra città è stato il quotidiano online GenovaQuotidiana.