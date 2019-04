Quattro amici in auto, ma nessuna patente: scatta la sanzione, in manette il conducente

Genova - La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un cittadino albanese di 33 anni in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Bologna.



L'arresto - Intorno alle 9.20 di venerdì mattina, i poliziotti delle volanti hanno proceduto al controllo di un’autovettura in transito in Piazza Tommaseo, con a bordo quattro persone. Alla guida, un 32enne genovese che, dopo alcune titubanze alla richiesta dei documenti, ha ammesso di essere sprovvisto di patente di guida e di copertura assicurativa per il mezzo. L’uomo è stato pertanto sanzionato ed il veicolo posto sotto sequestro.

Tra i passeggeri, i poliziotti hanno identificato due cittadini albanesi, entrambe di 33anni, risultati privi di permesso di soggiorno e con precedenti di polizia. In particolare, uno dei due è risultato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’agosto dello scorso anno dal Tribunale di Bologna quale aggravamento di misura cautelare.

L’uomo è stato associato alla casa circondariale di Marassi.