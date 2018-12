Quattro ragazzi tra i 18 e i 21 anni arrestati per rapina aggravata

Fermati dalla Polizia per rapine in serie

Genova - La polizia ha arrestato quattro persone, tra i 18 e i 21 anni, per rapina aggravata in via Canevari a Genova. Gli agenti erano intervenuti in via Fiume, la notte tra sabato e domenica, dopo che un ragazzo era stato rapinato da due persone che lo avevano minacciato con un oggetto appuntito e gli avevano sottratto portafoglio e cellulare. Successivamente sono giunte alle volanti segnalazioni per altri due colpi in sequenza, commessi dai due accompagnati da due ragazze. Grazie ad altre due volanti i quattro sono stati fermati tra Via Canevari e Corso Montegrappa. Gli agenti hanno recuperato due cellulari, due coltelli, tre cacciaviti, una pinza, una chiave inglese ed una pietra. Nonostante avessero cercato di disfarsi della refurtiva. Tre degli arrestati avevano già precedenti penali.