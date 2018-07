Questione Bagni Marina, dal Comune arrivano buone notizie... Per ora

I bagni Juanua a Vesima e Scogliera a Ponente verranno affidati a privati, mentre i bagni San Nazaro resteranno al Comune

Genova - A maggio il Comune di Genova aveva annunciato la decisiono di affidare a privati la gestione dei bagni Scogliera di Nervi e degli Janua di Vesima, mantenendo, invece, quella dei bagni San Nazaro - i più grandi, in virtù di una ricollocazione dei dipendenti. Questa mattina a Tursi la questione è arrivata a un punto importante per quel che concerne la ricollocazione del personale.



Le soluzioni - «Oggi abbiamo dato una buona notizia: tutti i posti di lavoro sono stati garantiti anche quest'anno, evitando esuberi» spiega l'assessore Matteo Campora, che ricorda come la gestione dei bagni San Nazaro sia rimasta in mano al Comune, mentre quella degli Janua a Ponente e degli Scogliera a Levante - dopo una gara finalizzata a evitarne la vendita - è passata nelle mani di società private. Bagni Marina da anni si è dimostrata una società in perdita, e proprio per questo non poteva essere mantenuta. Con la cessione a società terze, però, il Comune «va a garantire il pareggio di bilancio, ma naturalmente l'aspetto debitorio rimane» continua Campora, che non manca di ricordare come «l'amministrazione al momento debba traguardare al 2020, e quindi nelle condizioni che ci si presentano davanti non è possibile fare investimenti a lungo termine proprio perché la concessione delle spiagge scade al 31 dicembre 2020. Abbiamo davanti un periodo di precarietà, e questo in virtù del fatto che non sappiamo se queste concessioni verranno rinnovate o meno». Per avere un quadro chiaro e poter fare tutte le valutazioni del caso, dunque, è necessario aspettare di sapere se ci sarà o meno la possibilità di rinnovare queste concessioni.



La risposta dei lavoratori - Come ha ribadito l'assessore Campora, la situazione ora è stabile, ma solo temporaneamente. Finché non si avrà la certezza che le concessioni di cui sopra verranno rinnovate, infatti, la situazione dei lavoratori impiegati negli stabilimenti in questione rimane precaria. Alla fine della seduta consiliare, uno di loro ha raccontato ai nostri microfoni come «non ci siano effettive garanzie a lungo termine per i lavoratori, quindi di fatto allo scadere della concessione molti rischiano di rimanere a casa». Una situazione decisamente preoccupante dal punto di vista degli impiegati, che chiedono al Comune di «mettere mano - come avevano detto - a queste concessioni, per poter trovare i vincoli giuridici tali da poter ricollocare queste persone. Tra noi ci sono anche bagnini e operai che hanno 60 anni, e rimanere senza lavoro a quell'età sarebbe davvero difficile».

Nonostante tutto, però, l'amministrazione comunale si è mostrata disponibile a venire incontro e ad aiutare quanto più possibile questi lavoratori: «Entro settembre il consiglio comunale ha previsto un documento in cui si impegna a effettuare altri studi, altri approfondimenti giuridici sul caso» continua l'intervistato, dicendosi convinto che «gli assessori e il sindaco sono interessati alla questione, anche se il blocco c'è ed è relativo alle norme giuridiche. A questo punto speriamo che la volontà di cambiare le cose sia messa in atto materialmente».



