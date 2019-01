Questione Carige, Bucci difende le banche del territorio: «In passato gestite male, ma fondamentali»

Genova - «Checchè se ne dica in giro oggi giorno, la banca del territorio è importante». Queste le parole spese dal sindaco di Genova Marco Bucci ai microfoni di Primocanale a proposito della spinosa questione legata alla vicenda Carige.



Le considerazioni di Bucci - «Parliamoci chiaro, ho visto anche molti articoli sul giornale - con cui io sono in disaccordo - e ritengo che, se qualcuno in passato ha gestito male le banche del territorio, questo non è un buon motivo per non farle. È opportuno che i cittadini abbiano una banca di riferimento, e che questa banca aiuti la città a svilupparsi». Ma non basta. «La banca è un mezzo che aiuta l'economia locale» aggiunge poi il sindaco, «e per me è importante che noi riusciamo ad avere questi mezzi. È importante anche che la testa pensante della banca sia sul territorio: questo serve a noi, alla città e a tutta la Liguria». «Su queste due cose noi non dobbiamo mollare, tutto il resto secondo me è discutibile» conclude Bucci, ricordando che «il fatto che il Governo se ne stia occupando mi fa molto piacere. Tutti quelli che sono qui e vogliono aiutare chiaramente sono i benvenuti».