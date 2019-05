Quezzi, pianta finisce su una macchina per il forte vento: non ci sono feriti

Nella pompieri al lavoro per mettere in sicurezza rami e strutture pericolanti

Genova - Il forte vento che sta sferzando su Genova ha provocato nella notte la caduta di un albero sopra un’auto in sosta: è successo a Quezzi, in via Don Macchia.



Rimozione - I vigili del fuoco giunti sul posto hanno lavorato per rimuovere la pianta dal veicolo. Ma non è tutto perché gli interventi da parte dei pompieri sono stati numerosi per mettere in sicurezza rami e strutture pericolanti.