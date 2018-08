Qui! Group: «Chiediamo l´amministrazione controllata»

Sulla vicenda si sono espressi anche il presidente della Regione Toti e il sindaco Bucci

Genova - «Istanza di ammissione all’amministrazione straordinaria»: l’ha presentata Qui! Group dopo le difficoltà riscontrate al fine di garantire la continuità aziendale. La società vuole così «tutelare dipendenti, esercenti partner, clienti e titolari buoni pasto.



Indagini - La Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Genova, sta facendo luce sul dissesto finanziario della società e capire da quanto tempo gli amministratori ne fossero a conoscenza.



Futuro - Sulla vicenda si sono espressi anche il sindaco di Genova Marco Bucci e il presidente della Liguria Giovanni Toti. Il primo cittadino ha dichiarato: «In merito alla richiesta di istanza di ammissione all'amministrazione straordinaria presentata dalla società Qui Group!, che ha sede nella nostra città, non posso che augurarmi che il processo possa avere tempi celeri per garantire un futuro alla società a tutela dei dipendenti dell'azienda, dei creditori e dei titolari dei buoni pasto». Per il governatore ligure «la continuità aziendale e la tutela dei dipendenti, come anche dei partner della società, dei clienti e, non ultimi, dei titolari dei buoni pasto deve essere l'obiettivo primario della società Qui! Group. Quello della richiesta di amministrazione straordinaria è un passo importante in questa direzione: ci auguriamo che il percorso avvenga nel più breve tempo possibile e che porti ai risultati sperati in termini di occupazione, di tutela dei creditori e dei titolari del servizio».