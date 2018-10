Qui Group, Filcams e Fisascat: «Fumata nera per i lavoratori»

Genova - «Nessuna risposta per i lavoratori della QUI! GROUP: al Mise la curatela delega e la proprietà latita, ma viene letta sua una email in cui annuncia la cessazione delle attività per QUI! SERVICES, PAY BAY e K2PAY, aggravando così la crisi occupazionale e dando il via al tanto temuto effetto domino»: lo hanno dichiarato in una nota Filcams e Fisascat.



Vertice - «Il MISE conferma che non ci sono misure straordinarie da mettere in campo ed ha chiesto insistentemente l'esercizio provvisorio a beneficio della salvaguardia dell'intero gruppo. L'assenza di risposte da parte della Curatela e l'assenza della proprietà ha reso vano l'incontro odierno», hanno concluso. Stigmatizziamo ancora una volta l'incomprensibile comportamento di ambo le parti e richiamo le stesse alla responsabilità sociale di cui sono investite. Se non ci sarà un'inversione non ci sarà futuro per tutti i lavoratori delle società del gruppo», hanno concluso.