Ragazza grida aiuto, ma all´arrivo dei poliziotti non c´è più: la cercano e trovano `l´officina` di uno spacciatore

Genova - Intorno alle 17.30 di venerdì scorso i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno arrestato un 22enne malese - irregolare in Italia e pregiudicato per reati specifici - per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L'arresto - Gli agenti sono intervenuti dopo che al NUE era stata segnalata la presenza di una donna che - affacciata al bancone di uno stabile di via Gaeta - invocava aiuto ai passanti. Giunti sul luogo in pochi minuti, gli operatori hanno suonato al campanello dell’appartamento interessato, senza ricevere alcuna risposta. Temendo che la donna potesse trovarsi in difficoltà, hanno richiesto ai Vigili del Fuoco di intervenire con una scala a gancio, grazie alla quale hanno avuto accesso all’abitazione. All’interno dell'alloggio, i poliziotti hanno cominciato ad ispezionare le stanze, ma della donna non vi era traccia. Durante la ricerca, però, gli operatori hanno anche notato una tazza contenente diversi involucri in cellophane termosaldati, cosa che li ha convinti a decidere di attendere l’arrivo del padrone di casa. Una volta rincasato, il ragazzo ha riferito agli agenti di aver accompagnato la fidanzata in casa di amiche dopo un brutto litigio, ma i suoi guai purtroppo erano solo all'inizio: una volta appurato che la giovane stesse bene - e a seguito di controlli più approfonditi- i poliziotti hanno infatti rinvenuto più di 170 grammi di derivati della cocaina (confezionati in diversi modi), oltre 120 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e diverso materiale atto al confezionamento, oltre a 510 euro in banconote di piccolo taglio.

Il 22enne - dopo aver ammesso che la droga fosse destinata al mercato del centro storico - è stato arrestato e associato al carcere di Marassi.