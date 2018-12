Regione Liguria stanzia 33,3 milioni per lo sviluppo dell´occupazione giovanile

Si tratta di due misure: il pacchetto giovani e il piano garanzia giovani

Genova - Oltre 33,3 milioni di euro saranno destinati dalla Regione Liguria per la formazione e lo sviluppo dell'occupazione giovanile. Durante l'ultima giunta sono state approvate due misure: le linee d’indirizzo del pacchetto giovani 2018-2020 (insieme al primo bando che prevede una prima erogazione di 8 milioni di euro) e il piano Garanzia Giovani 2019-2020.



Il governatore Toti spiega: «Sono misure che hanno l’obiettivo di fare formazione mirata, a immediato sbocco occupazionale, ma con uno sguardo anche all’alta formazione. I settori legati all’high tech stanno diventando sempre più cruciali, per questo abbiamo scelto di dare la possibilità ai giovani di sviluppare le loro competenze in questi campi, in modo tale da contrastare la fuga di cervelli e la disoccupazione giovanile».



L'assessore alla Cultura, Ilaria Cavo, precisa: «Oltre alle linee guida per l’attivazione di tutte le misure del Pacchetto Giovani, ieri è stato approvato un primo bando, di 8 milioni di euro, per dare una rapida attuazione alla prima misura “Formarsi per competere”, destinata ai disoccupati o inoccupati under 29. A partire da gennaio gli enti di formazione, in accordo con le aziende, potranno presentare progetti di formazione (a cui agganciare politiche del lavoro o incentivi alla creazione di impresa) in settori specifici, individuati dal confronto con le parti datoriale e sociali».



L'assessore Gianni Berrino aggiunge sul piano garanzia giovani: «Un piano rivolto ai giovani, che coniuga l’offerta formativa allo sbocco occupazionale con servizi di accoglienza e presa a carico, per la prima volta, su un catalogo formativo a disposizione dei Centri per l’impiego. La prossima programmazione si inserisce nel solco di quella precedente che ha dato una buona risposta con oltre, il 50% di giovani formati che hanno trovato occupazione al termine del percorso proposto. Dai risultati ottenuti, abbiamo calibrato un’offerta di servizi che potranno ancor meglio rispondere al tessuto economico locale».