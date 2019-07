Reinserimento dei detenuti, il Ministero dei Trasporti blocca tutto: rimandata la firma dell´Accordo Quadro

Genova - «Per me è fondamentale essere qui oggi per dare a Genova un segnale di attenzione da parte del Governo. Questi segnali - soprattutto dopo la tragedia di Ponte Morandi - devono essere costanti e attivi in tutti i settori». Queste le parole del Ministro della Giustizia Alfonso Buonafede a margine della conferenza indetta in occasione della firma dell'Accordo Quadro, il protocollo finalizzato al reinserimento e alla rieducazione dei detenuti delle carceri italiane attraverso progetti e lavori di utilità sociale. La firma del protocollo, infatti, avrebbe dovuto aver luogo oggi: purtroppo, però, non è stato così.



Le cause del rinvio - «Purtroppo oggi il protocollo non potrà essere sottoscritto a causa di una richiesta amministrativa proveniente dal Ministero dei Trasporti» spiega Bonafede. A quanto pare, infatti, il Mit - coinvolto nell'attuazione di alcuni dei lavori di pubblica utilità - avrebbe richiesto di rivedere l'Accordo Quadro: non si conosce il motivo di questa richiesta, «potrebbe riguardare anche la questione relativa alla possibile revoca della concessione ad Aspi, questo non posso dirlo finché non mi sarò confrontato con il Ministero dei Trasporti» continua il Ministro. «Entro in mese» conclude, «speriamo comunque di poter tornare qui per poterlo concretizzare: continueremo a lavorarci, il nostro impegno non si ferma certo qui».

A quanto pare, la nota del Mit in cui veniva effettuata questa richiesta è stata recapitata al Ministro Bonafede solo questa mattina.



Il post-Morandi - «Per quel che concerne il settore della Giustizia» continua il Ministro, «posso dire che dopo il crollo del viadotto siamo stati molto coinvolto nelle vicende genovesi del post-Morandi. Proprio per questo, noi quest'anno abbiamo destinato agli uffici giudiziari di Genova 42 unità in più, mentre altre 37 - già destinati con fondi stanziati preventivamente - dovrebbero arrivare a breve».



Il protocollo - L'Accordo Quadro è già realtà in tante grandi città italiane: da Roma a Milano a Napoli, infatti, questo protocollo basato sul reinserimento dei detenuti comincia a dare i suoi frutti. «Il lavoro è l'unica carta veramente utile sia per il reinserimento che per la rieducazione del detenuto» spiega il Ministro. Grazie ai lavori di pubblica utilità, infatti, il detenuto che abbia a un certo punto perso la via - anche volontariamente - avrà modo di rivedere il proprio ruolo all'interno della società. «Nello scontare la propria pena, grazie a questo progetto il detenuto può vedere che esiste anche un piano B» conclude Bonafede: «Per troppo tempo il mondo dei detenuti è stato visto come un mondo a parte, ora questo mito deve cadere, anche e soprattutto in virtù di una più profonda salvaguardia della società». E questo può avvenire solo attraverso progetti come questo, che «rende tutti compatti a prescindere dal colore politico, proprio perché coinvolgono la collettività a 360 gradi».