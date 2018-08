Renzo Piano per Genova: dal buio del crollo alle 43 vele di luce

La proposta dell'Archistar è un memoriale sospeso nel cuore della Valpolcevera

Genova - «Spero di essere utile: lo faccio con molta convinzione, e naturalmente non voglio sostituirmi a nessuno. Un ponte lo costruiscono gli ingegneri, però io sono lieto di essere utile al governatore e al sindaco, perché bisogna che la città ritrovi l'orgoglio e abbia il riscatto che merita». Questo il commento dell’Archistar a margine dell’incontro in Regione con Toti e Bucci, durante il quale ha presentato la sua ”idea” per il nuovo ponte della Valpolcevera. E il ritratto della genovesità pensato da Renzo è abbastanza chiaro: piloni come chiglie. Per ora è solo un abbozzo, ma a quanto sembra promette davvero bene.



L’incontro in Regione - «Da quando è successo io non penso ad altro» ha commentato commosso l’Archistar dopo l’incontro avvenuto ieri con il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci. Durante il breve meeting, l’ottuagenario architetto genovese ha portato con sé il disegno del nuovo ponte trasformato in plastico: al suo interno tutto è come dovrebbe essere, esattamente come prima del crollo del viadotto. Tutto, per l’appunto, tranne il viadotto: al suo posto, infatti, Piano ha ipotizzato “un’idea di ponte” tutta dedicata alla sua Genova. Questa nuova idea non è altro che «un nastro semplicissimo», in cui il lembo est della città è legato a quello ovest da una striscia d’asfalto incastonata tra una serie di pilastri, la cui forma (se guardati da nord o da sud) ricorda la prua delle navi. Niente stralli e campate corte, se non quelle che passano sulla ferrovia e sul Polcevera, ma che in questo caso dovranno essere un po’ più lunghe. Un’idea di ponte che, secondo Piano, «esprime anche un po’ della nostra parsimonia, del nostro atteggiamento», insomma.



Disegno - Ma la vera novità è la luce: in memoria delle vittime del crollo, Piano ha deciso che il nuovo ponte non dovrà più essere buio, ma piuttosto disseminato di altissimi lampioni la cui sommità illuminerà l’intera valle con luci a forma di vele. E, per l’appunto, i lampioni saranno 43: uno per ogni vittima del crollo. Per non dimenticare quel che è successo nella tempestosa mattinata di quel tragico 14 agosto, per ricordare loro e la loro dipartita ogni volta che si passerà sopra il nuovo viadotto. Anche se probabilmente sarà comunque impossibile cancellare dalla memoria tutto quel dolore.



Orgoglio - «Da quando è successo io non penso ad altro. Ho aspettato un po’ prima di chiamare Toti e Bucci perché ero scioccato. Io stesso quel ponte l’ho percorso mille volte» afferma l’Archistar, visibilmente scosso dal pensiero di ciò che è successo solo 2 settimane fa. «Vorrei mettermi a disposizione della mia città per dare una mano, a titolo gratuito. Adesso bisogna che la città ritrovi il suo orgoglio e il suo riscatto», senza però dimenticare che «bisogna fare rapidamente ma non in fretta», e questo proprio per cercare di completare l'opera nella maniera migliore possibile.