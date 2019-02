Reperti del Morandi, problemi con l´analisi. Il gip: «Rifare la traduzione»

Genova - Brutte notizie dalla Procura. Il gip Angela Nutini ha deciso - in accoglimento dell'istanza sollevata dall'avvocato di Donferri Mitelli, direttore della manutenzione di Aspi - che la traduzione della relazione della consulenza dei laboratori svizzeri debba essere rifatta.



L'udienza - In virtù di questa decisione, per nominare un traduttore l'udienza è stata rinviata al 15 febbraio, mentre quella successiva è prevista per l'8 aprile e sarà indispensabile per verificare lo stato del cronoprogamma delle demolizioni: in base ad esso, per il moncone est la prima demolizione con l'esplosivo è prevista per il 15 aprile, mentre l'ultima il 28 maggio.