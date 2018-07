Ribaltamento a mare, Fincantieri: «L´opera deve iniziare senza ulteriori indugi o ritardi»

Genova - Ancora ritardi sulla realizzazione del "ribaltamento a mare" di Fincantieri, ma i sindacati non ci stanno più: «L'opera deve iniziare senza ulteriori indugi o ritardi»



Il progetto - «Sono passati oltre 10 anni dall'intesa sul "ribaltamento a mare". Nel frattempo i lavoratori (con settimane e settimane di sciopero) e la città di Genova con una grande lotta unitaria hanno impedito la chiusura del Cantiere. Oggi, anche grazie alla ripresa della domanda, il "nostro" Cantiere ha un carico di lavoro sufficiente a garantire reddito e occupazione per più di 2500 lavoratori tra Fincantieri e indotto per i prossimi 4/5 anni. Nel frattempo con l'evoluzione del mercato crocieristico l'Azienda ha riadeguato il suo progetto» spiega la rappresentanza sindacale di Fincantieri, consapevole del fatto che - dovendo far fronte a navi in costruzione più grandi - sia necessario un nuovo bacino che possa ospitarle nello stesso specchio d'acqua dove era previsto lo spostamento delle officine di terra.

«Spetta alla politica dare il la ai lavori reperendo, se necessario, le ulteriori coperture finanziarie oltre a quelle già assicurate ed in affido all'Autorità Portuale. Il tempo c'è, ma non vorremmo ritrovarci fra 4/5 anni nelle stesse condizioni del 2012» conclude la rappresentanza sindacale di Fincantieri