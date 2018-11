Ricette senza prescrizione, presentato il calendario della Farmacia

Genova - E' stato presentato questa mattina, in una conferenza stampa presso la Camera di Commercio del capoluogo ligure, da Federfarma Genova e Zentiva, azienda leader nella produzione di farmaci equivalenti e di automedicazione, il Calendario della Farmacia, giunto quest’anno alla sua trentesima edizione con una veste e contenuti rinnovati grazie alla collaborazione con Heinz Beck.



Protagonista di fama mondiale, lo Chef tristellato che con la Beck & Maltese Consulting da anni sviluppa progetti che uniscono cibo e salute, ha infatti ideato per l’occasione 12 ricette inedite che coniugano il piacere e il gusto dell’alta cucina con un’alimentazione sana e corretta. Accompagno le 12 ricette alcuni consigli a cura del farmacista: preziosi suggerimenti per raggiungere e mantenere un benessere fisico e mentale.



«Come Amministrazione accogliamo con piacere questa iniziativa, un altro segnale di vicinanza alla città di Genova - esordisce Paola Bordilli, Assessore al turismo e commercio del Comune di Genova - Da sempre il Calendario della Farmacia rappresenta un importante strumento a disposizione della cittadinanza con utili informazioni di servizio: quest’anno, grazie al coinvolgimento di uno Chef di così grande prestigio, si offre anche la possibilità di assaporare sane e gustose ricette di alta cucina. In linea con le tradizioni della popolazione ligure, da sempre cultori della buona cucina con personaggi di spicco presenti e storiche botteghe di ristorazione».



«Da 30 anni il Calendario della Farmacia, nato da un’idea del dottor Paolo Boccardo, è al servizio dei genovesi - spiega Carlo Rebecchi, Presidente di Federfarma Genova - Per celebrare questo importante traguardo, abbiamo pensato di fare un regalo ai nostri cittadini, arricchendo il calendario con alcune ricette esclusive, create dal talento di uno dei massimi esperti della gastronomia mondiale».





Oltre all’edizione disponibile nelle farmacie della città di Genova, è stata realizzata una versione del calendario che sarà distribuita su tutto il territorio nazionale. «Dopo l’iniziativa relativa alla consegna notturna di farmaci urgenti in Val Polcevera, abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di supporto a questa città provata dalla tragedia del ponte Morandi e ora anche colpita dalle conseguenze del maltempo degli ultimi giorni - commenta Marco Grespigna, Amministratore Delegato di Zentiva Italia - Abbiamo voluto coinvolgere un amico di Zentiva, oltre che un grande Chef, Heinz Beck, per rendere il 30° anniversario del Calendario della Farmacia ancora più memorabile ed utile. Un sincero omaggio per la cittadinanza, che potrà ritirare nelle farmacie genovesi questa pubblicazione davvero unica. Un ulteriore modo per sottolineare la grande volontà dei genovesi di rialzarsi con determinazione e spirito d’iniziativa».