Ricorrenza del 10° anniversario della morte del Vice Sovrintendente Daniele Macciantelli

Genova - Questa mattina, nella ricorrenza del 10° anniversario della morte del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Daniele Macciantelli, alla presenza dei familiari e delle Autorità cittadine, è stata deposta una corona d’alloro alla lapide posta in ricordo presso la sede del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, cui è seguita la celebrazione di una Messa a Suffragio, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato.



Daniele Macciantelli, Assistente Capo all’epoca dei fatti e capopattuglia della “Liguria 25”, la sera del 25 settembre 2008 intervenne con un secondo equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Genova in un’abitazione di Ceranesi, in ausilio ai paramedici del 118 in difficoltà con un giovane, in grave stato di alterazione psichica.



Daniele Macciantelli parlò a lungo con il giovane che inizialmente sembrò calmarsi ma improvvisamente, armato di un coltello, si scagliò contro il poliziotto e lo colpì più volte, ferendolo gravemente con un violento fendente all’addome. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, morì in sala operatoria poco dopo la mezzanotte.



Alla sua memoria sono state conferite la Medaglia d’Oro al Valor Civile e la promozione alla qualifica di Vice Sovrintendente della Polizia di Stato.