Ricorso di Aspi contro il dl Genova, Rixi: «Qui non c´entra il business, è una questione morale»

Rixi: «Tutto ciò fa capire che ci sono leggi da rivedere

Genova - Autostrade farà ricorso contro il "Decreto Genova" ritenuto una legge ad personam contro la società. L'ad di Aspi Giovanni Castellucci precisa che il ricorso non contiene istanza sospensiva e non intende: «determinare in alcun modo ritardi o ostacoli alla ricostruzione».



Sul ricorso si è espresso questa mattina a Primocanale il viceministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, dicendo: «Mi fa rabbia sapere che Autostrade non si senta obbligata a pagare i danni e aspetti invece le sentenze che arriveranno probabilmente tra dieci o forse quindici anni». E conclude: «Qui non è una questione di business, ma una questione morale perchè in questa terribile tragedia ci sono state 43 vittime».