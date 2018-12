Genova - Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci> ha firmato il protocollo di collaborazione con Anac per la ricostruzione - appunto - del viadotto sul Polcevera.



Il protocollo - L'Autorità nazionale anticorruzione verificherà in via preventiva gli atti delle procedure connesse agli interventi di demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché di progettazione e ricostruzione della nuova infrastruttura.