Ricostruzione, c´è la `posa della prima pietra`: partite martedì le opere di scavo per il `palo pilota`

Genova - È ufficiale: durante il consiglio monotematico svoltosi martedì 2 aprile in relazione a Ponte Morandi il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha annunciato che - proprio quella mattina - nel cantiere del Morandi sono state avviate le opere di scavo per il "palo pilota" del nuovo viadotto sul Polcevera, sito chiaramente sul lato ovest del Ponte. I lavori di ricostruzione, dunque, sono ufficialmente iniziati.



Primi passi - La struttura commissariale ha in seguito confermato le parole di Bucci, spiegando altresì che in prima istanza il palo in questione verrà sottoposto a una serie di prove strutturali per valutare la sua tenuta: sulle sue "reazioni allo stress" verranno successivamente tarati tutti i pali, base portante del nuovo viadotto.