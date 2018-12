Ricostruzione, il commissario scioglie gli ultimi dubbi: «La scelta è stata fatta con giudizio»

Genova - «Abbiamo scelto una cordata che sia capace di seguire il progetto, che ricrei un ponte stabile ed economico. Abbiamo parlato di tempi d'esecuzione e di costi, fondamentali per arrivare a una scelta che è quella che la città vuole. Tutto questo ha stabilito l'effetto della scelta che abbiamo fatto». Queste le parole con cui il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha esordito oggi in sede di consiglio comunale, cercando di spiegare ai consiglieri come sia stato scelto il progetto per il nuovo viadotto sul Polcevera e in che modo il tutto dovrebbe procedere nei prossimi mesi.



Il punto della situazione - «L'articolo 32 del decreto non prevede alcuna gara, quindi non stupitevi se non sono state fatte procedure di comparazione» continua Bucci, che si dice «ben contento del lavoro che è stato fatto. Abbiamo tempo fino al 31 dicembre per mettere insieme i contratti - o il contratto, cosa che io auspico, così che demolizione e ricostruzione finiscano per essere contrattualizzati insieme - in modo tale che entro il 31 marzo si inizi coi lavori di ricostruzione: questo è fondamentale per consentire la costruzione del nuovo ponte entro fine 2019».

Il commissario ha poi fatto il punto anche sulla ripartizione delle aree coinvolte nelle operazioni di demolizione e ricostruzione: «Tra oggi e domani faremo il decreto per delineare le aree: entro la zona franca urbana - che riceverà circa 100 milioni in più - ci saranno tre municipi (Centro Ovest, Valpocevera e Medio Ponente) e cinque comuni (Ceranesi, Mignanego, Camporone, Sant’Olcese e Serra Riccò). Saranno poi previste una zona arancione (ampliata fino a comprenderei tre municipi sopra citati), una zona rossa (quella dove gli abitanti sono stati sfollati) e una nera (quella che dovrà tassativamente essere abbattuta).