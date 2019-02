Ricostruzione, il nuovo ponte `perde i pezzi`: a rischio i 43 lampioni per le vittime

Genova - Novità in vista per il nuovo viadotto sul Polcevera: i 43 lampioni presenti nel progetto dell'archistar Renzo Piano - uno per ogni vittima del crollo - potrebbero venir esclusi dalla realizzazione del ponte.



Il problema - La decisione sarebbe stata presa in virtù sia di ragioni tecniche - come, ad esempio, la necessità di manutenzione più elaborata - che per motivi di sicurezza. Al loro posto si pensa piuttosto, di realizzare un memoriale ai piedi del viadotto per ricordare i 43 morti del Morandi.

Per quel che concerne, invece, il Parco urbano che sarà realizzato sotto il ponte, l'ufficio urbanistica del Comune sta collaborando con gli Ordini di ingegneri e architetti per istituire un concorso di idee internazionale in grado di tradurre in progetto l'indicazione di creare un grande spazio verde ai piedi del nuovo viadotto: stando alle ultime notizie, il bando in questione dovrebbe uscire tra marzo e aprile.