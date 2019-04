Ricoverata per polmonite muore durante le cure: si cercano le cause

Genova - Ricoverata al San Martino per una polmonite, non ce l'ha fatta una 74enne genovese, arrivata qualche giorno fa in ospedale perché vittima di una preoccupante ricaduta.



Il decesso - Come spiegato in un articolo del Secolo XIX, la dipartita dell'anziana è stata praticamente inaspettata, tanto che si è addirittura arrivati a temere che la causa fosse da imputare a un errore medico legato alle cure del caso. Al momento è in atto un indagine interna dell'ospedale, e anche la Procura pare aver aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Nel frattempo è stata disposta l'autopsia sul corpo della donna, grazie alla quale si cercherà di capire l'effettiva causa della morte.