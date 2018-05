Riecco la Color Run: torna all´ombra della Lanterna la corsa più pazza al mondo

Genova - La corsa più pazza, divertente e colorata del pianeta torna a Genova sabato 9 giugno. «Negli ultimi mesi la città si è colorata con gli ombrelli di Euroflora e si colorerà ancora con la ColorRun, un momento importante per condividere, lo sport, la corsa, ma soprattutto il divertimento» ha detto il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone, nel corso della presentazione dell’evento, martedì 22 maggio al Porto Antico.



Si parte con una maglietta bianca che tale resterà per poco, visto che lungo il percorso saranno ben cinque i punti caratterizzati ovviamente da lanci di polveri di cinque colori diversi. In più, novità di questa edizione, i 'punti divertimento' comprenderanno un ‘punto bolle’ e un ‘punto schiuma’. «Abbiamo pensato un evento nuovo, ricco di effetti sorprendenti, in grado di trasformare una giornata di sport e di festa in un ricordo memorabile, una vera e propria “experience” come ci piace dire» così Andrea Trabuio, responsabile Mass Events di Rcs Sport che organizza l'evento.



«Con grande entusiasmo Porto Antico attende il ritorno di The Color Run a Genova - ha affermato il Presidente di Porto Antico, Giorgio Mosci - Davvero unico il percorso che, tra l’altro, unendo Porto Antico e Fiera, precorre i tempi di ciò che sarà il Waterfront di levante. La ColorRun segnerà anche l’apertura della stagione estiva di eventi al Porto Antico e all’Arena del Mare ed è tra gli appuntamenti principali del nostro calendario».



Dopo Genova, la ColorRun andrà in scena a Riccione il 14 luglio e a Lignano Sabbiadoro il 28 dello stesso mese. La finale invece si svolgerà il 15 settembre a Milano.



«È anche il weekend di chiusura delle scuole e auspichiamo che tanti ragazzi lo festeggino partecipando alla ColorRun» aggiunge Trabuio di Rcs, ricordando che la manifestazione non è pensata per chi già corre, ma per tutti, per chiunque voglia divertirsi e “tornare un po’ bambino”.



LE PARTNERSHIP



Comune di Genova, Porto Antico e Regione Liguria sono partner istituzionali di TheColorRun.



Con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Genova sarà lanciato un contest creativo che vedrà gli studenti impegnati sul tema “supereroe della quotidianità”. Gli elaborati saranno esposti in piazza delle Feste da mercoledì 6 giugno pomeriggio e sabato 9 sul palco di The Color Run saranno premiate le prime tre migliori creazioni.



Altre partnership 'genovesi' sono quella con il Museo del Mare, con "Van Gogh Alive-The Experience" - e con Eataly. In tutti e tre i casi sono state attivate forme di cross promotion che prevedono uno sconto per gli iscritti a TheColorRun. Tutte le novità promozionali saranno pubblicate sulle pagine social di thecolorrun.