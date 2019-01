Righi, mercoledì interruzione idrica

Genova - Iren Acqua comunica che, per lavori di riparazione sul tubo di distribuzione del serbatoio dello Sperone, il giorno mercoledì 16 Gennaio dalle ore 8:00 alle 18:00 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova: via mura del Castellaccio; via Asmara; passo Porta delle Chiappe; salita porta delle Chiappe; mura delle Chiappe; vico delle Chiappe e largo Giorgio Caproni.



«In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno

essere posticipati al giorno lavorativo seguente»