Rischio di amianto nel Morandi: Pd, Lista Crivello e M5S presentano un´interrogazione al sindaco

Genova - «In merito ai rischi per la salute pubblica collegati alla demolizione del Ponte Morandi, i cittadini di Genova, e soprattutto quelli delle aree più vicine alla struttura, hanno diritto di essere informati adeguatamente e con trasparenza. Per questo motivo insieme al M5S abbiamo presentato in Comune una interrogazione urgente per la seduta di Consiglio di domani, attraverso la quale chiedono al sindaco e commissario Marco Bucci un aggiornamento sul progetto di demolizione con esplosivo della pila 8 del moncone del Ponte Morandi, in programma sabato 9 marzo»: così Pd Comune di Genova e Lista Crivello Comune di Genova.



«Il documento di valutazione del rischio, che deve essere redatto dall'azienda demolitrice, dovrà approfondire con attenzione i pericoli collegati alla presenza di amianto nella struttura del Ponte Morandi. Con l'interrogazione chiediamo anche di conoscere l'esito delle analisi effettuate da ARPAL circa la positività della presenza di questa sostanza nella pila da abbattere», concludono.