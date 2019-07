Ristorazione scolastica: approvato il regolamento delle commissioni mensa

Genova - «Una vera e propria svolta nei rapporti tra istituzione pubblica e genitori sull’argomento della ristorazione scolastica. Per la prima volta vengono compiutamente regolamentate le modalità di funzionamento delle Commissioni Mensa»: così l’assessore alla politiche scolastiche Francesca Fassio commenta l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Regolamento delle Commissioni Mensa.



Sinergia - «Dopo un lungo percorso di discussione e collaborazione di tutti i membri della Consulta Permanente della Ristorazione, in uno spirito propositivo, di trasparenza e soprattutto di condivisione – continua l’assessore – prende il via uno strumento importante per il raggiungimento di una sinergia costruttiva tra Ente e Famiglie, volto al miglioramento del Servizio». «Il Regolamento approvato – che ha recepito alcune modifiche richieste in sede di Commissione consiliare lo scorso 1 luglio – entrerà in vigore a partire dal prossimo anno scolastico».



Utenza - «Tra i punti salienti del documento c’è il riconoscimento alle Commissioni Mensa – un organo del Comune che collabora nell’interesse dell’utenza – di un ruolo di monitoraggio nei confronti dell’erogazione del servizio di ristorazione scolastica. Le Commissioni, in particolare, assolvono un compito di: consultazione e proposta per quanto riguarda il menù scolastico e le modalità di erogazione del servizio; collegamento tra Comune di Genova ed utenti del servizio di ristorazione scolastica, facendosi carico di raccogliere e riportare agli uffici comunali competenti eventuali osservazioni, suggerimenti o reclami provenienti dagli utenti; collaborazione con il Comune di Genova e con gli istituti scolastici comunali e statali interessati dal servizio di ristorazione scolastica, nonché con i rispettivi Dirigenti Scolastici e Responsabili Territoriali, nell’attività di valutazione e di monitoraggio della qualità del servizio».