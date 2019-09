Rivarolo, aggredisce e tenta di rapinare una coppia di anziani: salvati da due marocchini

Genova - Un 19enne ecuadoriano - residente a Genova e gravato da pregiudizi di Polizia - ha minacciato e spintonato una coppia di anziani nei pressi di piazza Pallavicini (nel quartiere di Rivarolo), arrivando addirittura a fingersi armato. In breve, però, due cittadini marocchini - dopo aver notato la scena - si sono avvicinati in difesa dei due coniugi.



L'arresto - Uno dei due si è preso un pugno in faccia, ma il loro intervento è servito a dare il tempo a un equipaggio del nucleo radiomobile dei Carabinieri di sopraggiungere nel luogo dell'aggressione e bloccare il 19enne. Al termine degli accertamenti, il giovane è stato tatto in arresto per tentata rapina.