Rixi condannato a 3 anni e 5 mesi: il viceministro si è dimesso

Genova - Il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Segretario regionale del Carroccio Edoardo Rixi è stato condannato a 3 anni e 5 mesi in primo grado nell'ambito del processo sulle cosiddette "spese pazze". La condanna fa riferimento ai reati prescritti del 2010 e del 2011.



Il processo - Questa mattina i giudici hanno confermato le ipotesi d’accusa dei pm coordinati dal Procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, secondo le quali l'Onorevole avrebbe utilizzato per scopi privati fondi della Regione Liguria. In precedenza il Procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva richiesto per l'esponente della Lega una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

Oltre al Viceministro, nell'inchiesta risultano imputate altre 21 persone per peculato e falso. La sentenza è arrivata poco prima delle 13: a quanto pare, durante il processo Rixi non era presente nell'aula del Tribunale di Genova.

Stando alle parole dell'avvocato difensore di Rixi Maurizio Barabino, l'intenzione ora è quella di ricorrere in Appello «dopo aver letto le motivazioni della sentenza, perché siamo convinti che sia innocente».



Il commento del Vicepremier - Praticamente immediata anche la replica del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ci tiene a ringraziare il Viceministro Rixi «per l’incredibile lavoro svolto fino ad ora. Da tempo ho nelle mani le sue dimissioni, che accetto unicamente per tutelare lui e l’attività del governo da attacchi e polemiche senza senso. Oggi stesso lo nomino responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega, riconoscendogli capacità e onesta assolute. P.S. Io rispetto le sentenze e conto su una assoluzione a fine processo, ma trovo incredibile che ci siano spacciatori a piede libero, e sindaci, amministratori e parlamentari accusati o condannati senza uno straccio di prova».