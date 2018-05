Ruba all’Oviesse, 39enne arrestato

E' successo in piazza Campetto

Genova - Tenta di rubare un paio di pantaloni dall'Oviesse di piazza Campetto, nel cuore di Genova, ma viene fermato da un addetto alla vigilanza e di seguito arrestato dalla polizia: il ladro è un 39enne di cittadinanza romena, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi.



Furto - L'uomo era peraltro sottoposto al regime di "sorveglianza speciale" che, tra le altre cose, impone a chi vi deve conformarvisi di vivere onestamente, rispettando le leggi: per avere violato questi principi nei suoi confronti è scattato l'arresto oltre alla segnalazione per il furto.



Merce - L'episodio è avvenuto ieri poco dopo le 15: il romeno, dopo essere entrato in un camerino con due paia di pantaloni, ne ha riposto sullo scaffale solo uno, nascondendone un secondo paio e danneggiando il dispositivo antitaccheggio. L'addetto alla sorveglianza lo ha scoperto ed è riuscito a trattenerlo in attesa degli agenti di polizia. Il ladro è attualmente in tribunale dove sarà giudicato per direttissima.