Ruba nelle profumerie del centro storico, arrestato

Accusato di aver rubato oggetti di lusso per circa 2 mila euro

Genova - Un uomo di 19 anni è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato per aver rubato costosi profumi nelle profumerie del centro storico. Per circa un mese avrebbe effettuato furti nei negozi con lo stessa procedura: entrare nel locale, prelevare profumi, minacciare i dipendenti e allontanarsi.



Il suo singolare modo di correre ciondolando e vestire con divise da basket gli è stato fatale, rendendolo troppo riconoscibile. Dopo un colpo, tre agenti del Commissariato di Prè fuori servizio, lo hanno riconosciuto e fermato in via Balbi. Nell'ultimo periodo ha rubato oggetti per un valore di circa 2 mila euro.