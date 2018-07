Rubano bagnoschiuma, poi litigano per la refurtiva: coppia nei guai

Genova - Si erano allontanati dal Carrefour di via Sant'Agnese, dopo aver rubato prodotti per l'igiene personale, per un ammontare di circa 400 euro. Protagonisti della vicenda un uomo e una donna. I due, stando al racconto dei testimoni, sarebbero usciti dal supermercato lanciandosi addosso dei flaconi prelevati da due borse che portavano al seguito (la donna avrebbe urlato all’uomo: «Ridammi la roba che ho rubato!»).



I poliziotti, allora, hanno seguito il percorso tracciato dai detergenti e in via di Prè hanno visto una donna, corrispondente alla descrizione fornita, ricoperta di bagnoschiuma in buona parte del corpo e degli abiti, che aveva al seguito un sacco con 17 flaconi tra quelli asportati al punto vendita. Il furto peraltro è stato inequivocabilmente documentato dalle registrazioni delle telecamere interne al negozio.



La donna, una 29enne italiana, già conosciuta dalle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti, è stata arrestata per rapina impropria in concorso e sarà sottoposta a giudizio questa mattina con rito direttissimo. L’uomo si è dileguato e sono ancora in corso le ricerche.