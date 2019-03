Sabato 23 marzo uffici anagrafici chiusi

Genova - Domani, sabato 23 marzo gli uffici anagrafici sospenderanno l'attività che verrà ripresa regolarmente lunedì 25 marzo. Alla base di questa breve interruzione del servizio, l'ingresso del nostro Comune, nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). Si tratta di un importante passo in avanti verso la digitalizzazione che il Comune di Genova sta attuando, dopo il rilascio in via esclusiva delle Carte d'Identità elettroniche, su tutto il territorio comunale.



Le operazioni di bonifica dei dati preliminari al passaggio iniziano nel pomeriggio di venerdì 22 marzo e continuerà interrottamente nel fine settimana.



Ecco i maggiori vantaggi per i cittadini: evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni; garantire maggiore certezza e qualità del dato anagrafico; semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni; facilitare la raccolta dei dati in occasione del censimento della popolazione. Con la nuova piattaforma anagrafica i cittadini potranno usufruire di tutti i servizi anagrafici in qualsiasi Comune dotato di ANPR si trovino (si pensi ad un furto di carta d'identità in un luogo di villeggiatura). Di grande importanza anche la possibilità, da parte degli Enti (INPS, ASL, ecc.) di disporre di un sistema integrato per svolgere servizi anagrafici, consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche, ecc., migliorando l'efficienza e riducendo i costi.