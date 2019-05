Sabato e domenica a Busalla la Festa di Primavera

Genova - Sabato 25 e domenica 26 maggio Busalla ospita l'ormai tradizionale Festa di Primavera, organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione con il Comune. Tante le iniziative in programma, ospitate nella bella cornice di Villa Borzino, a due passi dalla stazione ferroviaria.



Il sipario si alza alle 12,30 di sabato 25 maggio con l'accensione della grande grigliata in Villa, cui seguirà, a partire dalle ore 16, un ricco programma di danze popolari, gighe e tarante con la partecipazione del Gruppo Folkloristico Città di Genova. La festa prosegue alle 18,30 con lo spettacolo “’Na m?xinn-a -co e gambe”, una medicina con le gambe, commedia dialettale di Gianni Pompeo messa in scena dalla compagnia Gli Amici di Enzo. Ultimo atto della prima giornata, dalle 20,30, la Cena Medievale a cura dell'Associazione Storica Corte dei Fieschi.



Domenica 26 maggio, fin dalle 9 della mattina, aprirà i battenti il campo medievale "La Fenice del Vasto", con una grande tenda arredata, la tavola da cucina, quella dello speziale, il tavolo dell'"Usbergorum", vale a dire il costruttore di cotte di maglia, l'armeria con armature e spade in esposizione e i duelli tra maestri d'arme. Un contesto quindi squisitamente medievale, a fare da sfondo alla prova valida per il Campionato italiano di tiro con la balestra antica, organizzata dal Gruppo storico Balestrieri di San Giorgio. Alle 12,30 nuova grande grigliata e nel pomeriggio, dalle 16, la premiazione dei partecipanti alla gara di balestra e la conclusione delle varie attività.